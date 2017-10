Pornhub : une IA va maintenant classer les vidéos

Pornhub lance une nouvelle intelligence artificielle qui utilise une technologie de vision lui permettant, entre autres, de détecter et d’identifier automatiquement les acteurs et actrices des contenus X. L’algorithme de Pornhub a été entraîné à reconnaître plus de 10 000 stars du milieu, simplement en scannant et interprétant les images. Pour aider le développement de cette IA, elle a reçu des milliers de vidéos et de photos des artistes concernés afin de les identifier avec précision, quel que soit le plan filmé.



Un travail de vérification est tout de même opéré, mais pas par les employés de Pornhub. Là, ce sont les utilisateurs qui sont mis à contribution. Après visionnage d’une vidéo, ils peuvent valider ou non les tags associés par l’IA.

Pour Corey Price, vice-président de Pornhub, cette intelligence artificielle « jouera sans doute un rôle essentiel à l’avenir, surtout si l’on considère que plus de 10 000 vidéos sont ajoutés par jour sur le site. » La solution de Pornhub ne se limite pas à reconnaître les protagonistes, mais aussi leur situation (intérieur, extérieur), la couleur des cheveux (brun, blond, etc.) ou encore d’autres éléments caractéristiques qui lui permettent de classer encore plus précisément les vidéos en multipliant les tags.



Une idée qui, au final, pourrait profiter à des plateformes plus classiques comme YouTube, Vimeo ou Dailymotion, par exemple.