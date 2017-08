Le premier trailer de Shenmue 3 est là !

Shenmue III – The 1st Teaser | PS4

Après une campagne de financement sur Kickstarter, le jeu connaît finalement un premier trailer en attendant sa sortie repoussée au second semestre 2018. La séquence révèle un graphisme révisé par rapport à Shenmue II, la dernière version du jeu sorti sur les consoles Dreamcast et Xbox en 2001. On retrouvera ainsi les anciens personnages qui ont évolué avec Ryo Hazuki. Mais le développeur Ys Net a également introduit de nouveaux protagonistes.

Le retour de Shenmue a été initié par le créateur du jeu Yu Suzuki qui s’est tourné vers les fans sur Kickstarter. La campagne a fini sur une promesse de financement qui a atteint les 6,3 millions de dollars. Si l’apport semble déjà conséquent, Ys Net et Su Suzuki ont confié la publication du titre à Deep Silver, une entreprise qui a déjà travaillé sur Saints Row, Homefront ou Dead Island. En outre, Sony apportera « une assistance sur la fin de la production et du marketing » et « un soutien publicitaire », selon les explications d’Ys Net.

Shenmue III est attendu sur PS4 et PC en 2018. L’occasion de donner suite à une histoire laissée en suspens depuis 2001.

> > > Lire aussi [Vidéo] La série d'animation Cobra fera bientôt son grand retour