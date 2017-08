Deadpool 2 : la production dévoile une première photo de Cable

Ryan Reynolds continue de présenter les personnages de Deadpool 2 sur son compte Twitter. La semaine dernière, l’acteur a levé le voile sur Domino incarnée par Zazie Beetz. Si certains traits de la mutante diffèrent de l’originale, elle conserve néanmoins ses capacités à jouer sur la probabilité. Maintenant, Ryan Reynolds attire les projecteurs sur un ami de longue date et spécialiste des voyages temporels de Deadpool. Il s’agit du mutant Cable des X-Men, un personnage aux allures peu sympathiques interprété par Josh Brolin. La star de Deadpool lui présente avec une touche d’humour, écrivant : « On a tous un vieil oncle, grincheux, lourdement armé qui vient du futur ».

> > > Lire aussi Les Gardiens de la Galaxie surfent sur les années 80 dans un clip totalement décalé

Le réalisateur reste ainsi fidèle à la version originale dépeinte par les comics. Cable a la capacité de voyager dans le temps et vient du futur. Connu également en tant que Nathan Summers, il a remonté le temps de 2000 ans vers le passé afin d’éliminer Apocalypse qui a infecté son corps d’un virus technologique. Cable dispose d’un bras et d’un œil bioniques, mais au-delà de son apparence, il reste l’un des mutants les plus impressionnants de l’univers Marvel. Il hérite des capacités de télékinésie de sa mère, Madelyne Pryror, et du courage de son père, Scott Summers, alias Cyclope des X-Men.