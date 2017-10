L'Essential Phone passe de 699 à 499 dollars

Après avoir lancé son smartphone outre-Atlantique à 699 dollars, soit 594 euros hors taxe, Essential a finalement décidé de le baisser à 599 dollars sur Amazon, voire 499 dollars sur son site Internet.

Lancé à la fin de l’été, le PH-1 est le tout premier smartphone d’Essential, la start-up d’Andy Rubin, connu comme le cofondateur d’Android. Doté d’un écran QHD de 5,7 pouces, d’un processeur Snapdragon 835, de 128 Go de RAM et 4 Go de stockage ainsi que d’une batterie de 3040 mAh, le smartphone affiche des caractéristiques haut de gamme. Logique, dès lors, qu’Essential l’ait lancé à 699 dollars sur le marché américain.

Néanmoins, face à une concurrence ardue et un manque de notoriété, Essential semble ne pas avoir réussi à trouver son audience comme l’a annoncé ce dimanche le constructeur sur son blog : « Nous pourrions lancer une campagne de publicité massive pour attirer votre attention, mais nous pensons que permettre aux gens de prendre en main notre premier produit est une meilleure façon de nous faire connaître ». Dès lors, Essential a annoncé que son smartphone voyait son prix baisser de 200 dollars sur son site Internet, passant ainsi de 699 à 499 dollars. On notera cependant qu’il n’est possible d’acheter sur le site d’Essential que depuis les États-Unis ou le Canada, pour l’instant.

Sur la version américaine d’Amazon, où il est possible de commander l’appareil pour la France, le smartphone voit une baisse de prix de 100 dollars, passant de 699 à 599 dollars hors taxe, soit 660 euros en comptant les droits de douane, sans compter les frais de port. Un tarif qui ne devrait pas évoluer à l’avenir sinon vers le bas.

Pour les clients ayant déjà commandé un Essential Phone, le constructeur a par ailleurs annoncé qu’il allait proposer un bon d’achat de 200 dollars valable sur son site Internet pour acheter un module caméra à 360 degrés ou pour économiser sur le prix d’un second smartphone. Cependant, rien n’a encore été annoncé pour les consommateurs européens ayant déjà acheté le smartphone sur la version américaine d’Amazon. Interrogé, le constructeur a déclaré « travailler sur les détails pour les clients non américains ».

