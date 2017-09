Xiaomi Mi notebook Pro : il s'attaque au MacBook Pro

Le géant chinois Xiaomi semble être déterminé à suivre la trace du fabricant américain Apple en proposant le Mi notebook Pro, un ordinateur ultra portable qui semble présenter des caractéristiques assez proches de ce que peut afficher le MacBook Pro de la marque à la pomme.

Il y a un an, la marque chinoise Xiaomi avait dévoilé son premier ordinateur portable Mi Notebook Air qui semblait avoir repris le design du MacBook Air d’Apple. Cette année, le constructeur chinois a choisi le même filon pour son inspiration et a trouvé dans le MacBook Pro une fiche technique à égaler. Sous sa coque composée de métal, le Mi notebook Pro intègre la dernière génération du processeur Intel Core i7. Doté d’une carte graphique GeForce MX 150, signée Nvidia, il embarque un écran de 15,6 pouces. L’ordinateur portable est capable de monter jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD. Il possède un lecteur de cartes 3-en-1, deux ports USB-C, deux ports USB 3.0 et une sortie vidéo HDMI. Son pavé tactile à la fois précis et large intègre également un capteur d’empreintes digitales.

Le Mi notebook Pro est disponible au prix de près de 820 euros, soit à peu près la moitié du prix d'un MacBook Pro. Le nouvel ordinateur portable de Xiaomi est uniquement commercialisé en Chine, pour l’instant.

