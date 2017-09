Quel est le meilleur processeur pour la réalité virtuelle ?

Quand on acquiert un casque de réalité virtuelle, qu'il s'agisse d'un HTC Vive ou d'un Oculus Rift, il faut bien évidemment s'équiper aussi d'une configuration bien musclée. Si une puissante carte graphique coule de source, il convient également de se munir d'un CPU adéquat. Nos voisins de Tom's Hardware ont testé les cinq processeurs suivants à l'aide de onze jeux dédiés à la VR : Core i9-7900X, Core i7-7700K, Ryzen 1800X, Core i3-6320 et FX-8350. Lequel est le plus approprié pour s'adonner à un jeu en réalité virtuelle dans de parfaites conditions ? Les résultats de leurs conclusions sont à lire dans leur grand dossier quotidien :

Réalité virtuelle : test de 5 CPU sur 11 jeux en VR