AMD : 35 ans de processeurs en images

Quand on évoque les processeurs, on pense (trop ?) souvent à Intel, et on a plutôt tendance à oublier AMD. Et pourtant, le fondeur est bien présent sur le marché et a réussi à s'imposer au fil du temps, notamment en proposant des CPU plus abordables que ceux de son concurrent historique. Nos collègues de Tom's Hardware sont donc revenus sur 35 ans d'histoire d'AMD et passent en revue les processeurs les plus innovants de la marque.



>> Diapo : tous les processeurs d'AMD en 35 ans d'histoire