20 processeurs qui ont marqué l'histoire de l'overclocking

Depuis l'avènement du « PC compatible IBM », un certain nombre de processeurs se sont distingués par leur affinité toute particulière pour l'overclocking. Certains modèles sont devenus célèbres pour la marge exceptionnelle qu'ils offraient tandis que d'autres doivent surtout leur popularité à leur faible coût. À quelques rares occasions, il était souvent possible de débloquer des portions entières d'une puce bridée en usine. Rejoignez nos collègues de Tom’s Hardware pour un petit voyage dans le temps et découvrez notre rétrospective des processeurs dédiés à l'overclocking les plus remarquables de l'histoire de l'informatique.

>>> Diapo : les 20 processeurs mythiques de l'histoire de l'overclocking