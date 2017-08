Prochaine étape de New Horizons : une roche en forme de canard

La sonde New Horizons poursuit son exploration du système solaire. Les astronautes de la NASA s’intéressent maintenant à 2014 MU69. Sa découverte remonte déjà à 2014 dans la Ceinture de Kuiper qui s’étend au-delà de l’orbite de Neptune. Mais, c’est récemment que les chercheurs ont pu distinguer plus clairement sa forme. La 2014 MU69 s’est placée en effet devant une étoile le 17 juillet, si bien que son ombre était clairement visible. Même si elle est située à 6,5 milliards de kilomètres de la Terre, les observations des télescopes en Argentine ont révélé de précieuses informations.

« Nous avons réussi pour la première fois à mesurer avec précision la forme et les dimensions de 2014 MU69, dont nous commencerons l'étude dans 17 mois. Maintenant, nous savons que New Horizons arrivera à bout de sa mission », a annoncé Alan Stern, chercheur principal de la mission New Horizons. La planète naine ressemble sous certains aspects à un canard et s’étend sur 32 kilomètres de long. Et il semble qu’elle soit constituée par deux masses distinctes. Si cette hypothèse se confirme, les deux entités seraient alors distantes de 14 à 20 kilomètres, selon les membres de la mission New Horizons. La sonde qui poursuit sa route vers 2014 MU69 devrait permettre d’en savoir plus.