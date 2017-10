Twitterrific fait son retour avec le plein de fonctionnalités

La société américaine The Iconfactory vient de ressusciter Twitterrific, après plusieurs mois de développement. L’application affiche désormais un design modernisé et des fonctionnalités adaptées aux besoins des utilisateurs de Twitter sur Mac. The Iconfactory a développé Twitterrific 5.0 à l’issue d’une campagne Kickstarter baptisée Project Phoenix qui a pu récolter près de 100 000 dollars de soutiens depuis le mois de février dernier. Le nouveau client Twitter pour Mac profite d’un design moderne incluant un thème sombre, un affichage personnalisable et une synchronisation silencieuse entre autres. Des nouvelles polices et différentes options de vignettes multimédias sont également disponibles sur l’application.

Les développeurs de Twitterrific 5.0 confirment également que le logiciel prend en charge VoiceOver. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de naviguer dans la chronologie, de composer des tweets et de disposer de différentes options de description d’images. Et comme la version iOS, Twitterrific 5 offre également la possibilité de corriger des tweets comportant des erreurs. Une liste complète des fonctionnalités de l’application pour macOS est consultable sur le site 9to5mac.