Anker Nebula : le projecteur sous Android à 250 €

Le Nebula Capsule propose un cinéma immersif portatif qui permet à l’utilisateur de disposer d’un dispositif plus performant qu’un Smartphone. Les composants utilisés par l’entreprise Anker sur le dispositif promettent en effet différentes fonctionnalités.

L’appareil ressemble à une cannette de soda. Le Nebula Capsule peut se transporter partout et il pèse environ 400 grammes. Le dispositif embarque un projecteur DLP LED FWVGA capable de fournir jusqu’à 100 ANSI lumens. Le système audio délivre par ailleurs un son équilibré à 360 degrés et riche en Bass. La technologie Bluetooth 4.0 et l’Android 7.0 embarqués garantissent également la synchronisation facile du projecteur avec les Smartphones et les appareils de dernières générations.

>>> Lire aussi Anker Genie : une enceinte équipée d'Alexa moins chère que l'originale

Le projecteur propose ces performances grâce notamment à la technologie Digital Light Processing (DLP) qui lui permet de projeter une image jusqu’à 254 cm sur n’importe quelle plateforme. Une grille en aluminium perforé de 9000 trous lui permet également de purifier le son émis. Enfin, le Nebula Capsule intègre la dernière technologie de batterie d’Anker qui lui offre une autonomie de 2,5 heures de projection et plus de quarante heures de musiques. Outre le chargeur et le câble micro-USB fourni, une télécommande accompagnera le dispositif lors de la livraison.