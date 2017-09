Ce projet kickstarter fait un bilan énergétique de votre maison

Un objet connecté baptisé Glow permet à son utilisateur de contrôler la consommation d’énergie d’une maison. Il utilise différentes couleurs pour afficher instantanément la consommation d’énergie de la maison qu’il détecte grâce à un capteur installé près du compteur électrique.

Pour éviter le gaspillage énergétique

Glow est un projet porté par plusieurs spécialistes issus des nouvelles technologies sur la plateforme de financement participatif américaine Kickstarter. Le dispositif vérifie et affiche la consommation électrique d’une maison en temps réel grâce à un capteur inductif installé à proximité du compteur électrique. L’affichage de la consommation se passe par le changement d’éclairage du dispositif qui passe de frais (bleu et vert) au chaud (jaune, orange et rouge) selon le niveau de consommation.

Le dispositif peut être contrôlé via son application qui permet à l’occupant d’une maison de connaître son niveau de consommation électrique directement sur son Smartphone. Une option incluse dans l’application permet par ailleurs à son utilisateur de programmer Glow pour envoyer une notification dès que le niveau de consommation se rapproche d’un seuil.

>>> Lire aussi [Test] Radeon Chill permet-il vraiment de réduire la consommationélectrique ?