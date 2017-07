[Prime Day] Les promos d'Amazon débutent à 18h00 !

A 18 heures débute l’Amazon Prime Day, un marathon de 30 heures de promotions réservées aux membres Amazon Prime.

Quelles offres > Au total, ce sont plus de 800 000 produits qui seront proposés à des prix exceptionnels. « Des produits de beauté aux jeux en passant par le jardinage, les membres Amazon Prime trouveront des centaines de milliers d’offres pour toutes leurs envies », explique Greg Greeley, Vice-président d’Amazon Prime.



Dès demain 6h00 et jusqu’à 18h00, de nouvelles offres seront disponibles toutes les cinq minutes en vente flash, dont 40% « proviendront de milliers de petites entreprises et d’entrepreneurs à travers le monde ». Outre celles-ci, Amazon a préparé une liste d’Offres Stars qui tiendront toute la journée. On y retrouve un pack Xbox One, un pack PS4, le Galaxy Book de Samsung ou encore des trottinettes électriques.

Attention, les ventes flash ne sont disponibles que durant un laps de temps prédéfini et dans la limite des stocks disponibles.

Et Prime Now ? > Le service Prime Now n’échappe pas à cette journée de promotions. Les nouveaux abonnés Prime pourront bénéficier de 15 € de remise pour toute première commande excédant 50 €, en utilisant le code NOW15. Ils bénéficieront également d’un bonus de 5 € sur leur prochaine commande.



Qu'est-ce qu'Amazon Prime > L’abonnement Amazon Prime est facturé 49 € par an. Il inclut la livraison gratuite en un jour, le service de streaming Prime Video, du stockage en ligne ou encore un accès prioritaire à toutes les ventes flash. Amazon offre un mois d’essai. Le Prime Day est un jour tout trouvé pour essayer ce service et profiter de nombreuses offres exclusives.

Nous vous informerons en temps réel des meilleures affaires à faire, en ne faisant remonter que les produits de qualité et après avoir vérifié que leurs prix sur Amazon sont bien les meilleurs du Net.

