[Promo] Sony MDR-HW700DS : un superbe casque TV à 199,99 €

Le casque, de type circum-aural fermé, délivre un son 9.1. Ses performances sont impressionnantes lorsqu'il s'agit de regarder des films et de profiter de leur bande audio au maximum. Les basses sont omniprésentes, d'une grande efficacité, et la spatialisation du son est très convaincante. Bien sûr, le confort est également au rendez-vous, ce qui vous permet de regarder sans gêne la trilogie du Seigneur des Anneaux d'une seule traite.

Pour un peu plus de 6 jours, Rue du Commerce fait une vente flash au cours de laquelle le prix de ce casque Sony passe à 199,99 €. C'est un prix très intéressant puisqu'il est commercialisé aux alentours de 350 € par les autres enseignes en ligne.Le MDR-HW700DS est un casque sans fil, mais pas Bluetooth, puisqu'il communique avec une base, alimentée par une prise secteur, et à laquelle sont connectées physiquement différentes sources. Le boîtier possède des entrées HDMI (x3), numérique optique et RCA, auxquelles s'ajoutent une sortie HDMI ARC et une sortie numérique optique.