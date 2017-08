[Promo] Le casque anti-bruit QC 25 de Bose à 216 €

Si vous cherchez un bon casque anti-bruit à un prix raisonnable, l'offre du site espagnol d'Amazon est intéressante. En effet, elle porte sur le modèle QC 25 de Bose, proposé à 216,60 € (avec les frais de port). En général, en France, il est vendu à 329 € (pour le modèle noir). En revanche, seul le modèle conçu pour les appareils Apple est disponible à ce petit prix.

Le point fort du casque Bose QuietConfort 25 réside dans sa faculté à annuler les bruits environnants afin de vous plonger dans votre musique sans aucun bruit parasite. Avec ce modèle, le résultat est stupéfiant. C'est l'idéal pour écouter vos artistes préférés, ou juste pour trouver un calme absolu alors qu'on se trouve dans un environnement bruyant (transport en commun, bureau, etc.). Ce dispositif est alimenté par une pile AAA, qui assure une grande autonomie d'environ 35 heures. Pour peu qu'on ait une pile de rechange dans son sac, la recharge est instantanée.

La qualité audio - lorsque le mode anti-bruit est activé - n'est pas en reste, avec un son équilibré, avec de bonnes basses. Si la batterie est déchargée et qu'on utilise le casque en mode filaire, la qualité audio est moins satisfaisante. Enfin, le QC 25 est pliable et s'avère résistant, léger et confortable, ce qui le rend encore plus séduisant. On peut l'utiliser plusieurs heures sans ressentir la moindre gêne. Avec ce modèle, la télécommande / micro qui est placée sur le casque est spécialement conçue pour fonctionner avec les appareils mobiles d'Apple. Un autre modèle est destiné pour les appareils fonctionnant sous Android.

