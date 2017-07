[Promo] Le Galaxy S8 + un pad à induction + coque et film de protection à seulement 600 €

Sorti début mai, le Galaxy S8 voit jour après jour son prix de vente dégringoler. Jusqu'à mercredi 2 août, le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung est disponible à 699 € sur le site de Darty. Toutefois, si vous optez en même temps pour le pack Elite, vendu 80 € et qui comprend le pad à induction, une coque de protection transparente et un film de protection, et que vous allez chercher le tout en magasin, vous bénéficiez d'une remise de 179 €. Au final, le S8 et ces accessoires reviennent à 600 €. Le smartphone est disponible en plusieurs coloris (bleu, noir, argent, orchidée).



Noté 10/10 dans notre test, le Galaxy S8 est tout bonnement le meilleur smartphone sous Android du moment. Son très grand écran, ses performances, son design général, tout en lui est destiné à attiser le désir des consommateurs. Une véritable réussite qui se négocie aujourd’hui à 575,28 €, avec une finition noire ou argentée.



Le Galaxy S8 bénéficie d'un design et d'une ergonomie hors norme. Son énorme écran de 5,8 pouces est incurvé pour occuper les bords du smartphone, à l'instar des précédents modèles estampillés "Edge". Sa dalle Amoled a une définition de 2960 x 1440 pixels et délivre un affichage splendide.

Le Galaxy S8 fonctionne sous Android 7 (nom de code "Nougat") et son équipement délivre des performances inédites jusqu'à présent, grâce à son processeur à huit cœurs et à 4 Go de mémoire. L'appareil est également doté de deux capteurs photo de 8 et 12 mégapixels, respectivement placés à l'avant et à l'arrière. Les performances photos sont parmi les meilleures du marché à l'heure actuelle. Pour le reste, la Galaxy S8 est étanche et dispose d'un lecteur d'empreintes digitales.

