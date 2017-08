[Promo] PS4 Slim 500 Go + 1 jeu et 1 Blu-ray Star Wars à 232,93 €

Le site anglais d’Amazon propose actuellement la PS4 Slim dans un pack fort alléchant. Pour 232,93 € (frais de port compris), on a droit à une PS4 Slim 500 Go, accompagne du dernier jeu Lego Star Wars et du Blu-Ray de Star Wars The Force Awaken. Bref, l'offre comporte tout ce qu'il faut pour découvrir les différents aspects de la console de Sony.



Comme son nom l'indique, la PlayStation 4 Slim a des dimensions réduites par rapport à la première PS4. Elle est également plus légère et s'avère aussi légèrement moins bruyante.



Sa connectique est similaire à celle de la PS4 première du nom, à l'exception de la sortie audio numérique optique.

