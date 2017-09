[Promo] Vente du Diable : des bonnes affaires en packs

Du 10 septembre (7h) au 15 septembre (7h), le site Vente du Diable effectue une opération achats groupés. Nommée Packs Tribus, elle permet d’acquérir en lot plusieurs appareils classés par famille.

Rappelons que ce site de vente en ligne est spécialisé en produits reconditionnés. Plusieurs grades permettent d’évaluer leur état. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les fiches produit dès l'ouverture de la vente.

Pack Apple à 899 €

Le premier pack concerne l’univers Apple. On y trouve de quoi s’équiper de A à Z. Il comprend un iPhone 5C de 16 Go en finition blanche, un iPad Air de 32 Go en finition Gris Sidéral et un MacBook Air. Ce dernier est un modèle 11,6” équipé d’un processeur Core i5, de 4 Go de RAM et d’un SSD de 128 Go.

Pack Samsung à 519 €

Pour les amateurs d’Android, Vente du Diable a concocté un pack rassemblant un Galaxy S7 Edge de 32 Go (Or), une tablette Galaxy Tab A dans sa version 2016 (7”, 8 Go de stockage) ainsi qu’un casque de réalité virtuelle de la même marque et compatible avec le Galaxy S7 Edge de l’offre.

Pack Rentrée à 219 €



Voilà de quoi vous équiper en matériel informatique pour bien débuter l’année à moins de 220 €. Ce bundle propose une unité centrale Lenovo, une imprimante et un disque dur externe. Le Lenovo ThinkCentre M91P est équipé d’un processeur Core i5 et d’un disque dur de 500 Go. Pour étendre son espace disque, on peut lui adjoindre le HDD externe Porsche Design de 2 To inclus dans l’offre. Enfin, l’imprimante à jeu d’encre DeskJet 2132 permettra de numériser et reproduire vos documents.

Pack Sony à 749 €

Si c’est un téléviseur qui vous intéresse, voici le pack Sony et sa série W706, un téléviseur Led de 50 pouces de diagonale affichant en Full HD. Un smartphone et un bracelet connecté sont livrés avec. Il s’agit du Xperia Z3, smartphone haut de gamme de Sony en 2014, et du mi-tracker d'activité, mi-smartwatch Talk SWR30, sorti la même année.

Pack Sport à 199 €

Amateurs de sensations fortes, voici le lot idéal. Il comprend une GoPro Hero+ capable de filmer en Full HD (1920 x 1080 pixels) et dotée d’une connectivité Bluetooth et WiFi. Afin de piloter la caméra à distance, une télécommande est livrée avec. Une carte mémoire de 32 Go complète le pack pour rendre la GoPro utilisable dès la sortie de sa boîte.

Pack Electro à 119 €

Ménage, cuisine, voilà trois appareils pour doper la maison. Un mixeur Bosch MSM64120 et une cafetière Krups Dolce Gusto Piccolo (KP1006ES) permettront de mieux équiper votre cuisine ou de remplacer des éléments similaires vieillissants. Afin de tenir la maison propre sans se casser le dos, l’aspirateur-balai cyclonique 2-en-1 remplira parfaitement son office.

