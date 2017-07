[Promo] Le Galaxy S8 à 549 €, dépêchez-vous !!!

549 €, c’est le prix auquel est actuellement vendu le Galaxy S8 sur Ebay. Même l’offre d’Amazon Italie ne parvient pas à faire mieux. C’est tout bonnement le meilleur prix jamais vu pour le fleuron de Samsung.

Le Galaxy S8 a obtenu la meilleure note dans notre test : 10/10. Si vous êtes en quête du smarpthone Android ultime, ne cherchez plus. Fort d’un large écran Amoled sans bord, il offre un design unique et un très grand confort d’utilisation.

Propulsé par un processeur octocore et 4 Go de mémoire vive, il est paré pour faire face aux applications les plus gourmandes. Sa partie photo ne démérite pas, loin s’en faut, puisqu’il se place parmi les meilleurs photophores du marché.

>>> Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : le match de l'année

>>> Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?