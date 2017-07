[Promo] L'iPhone SE à 349 € (32 Go) ou 449 € (128 Go)

SFR propose sur son site l’iPhone SE à 349 € en version 32 Go ou 449 € pour le modèle 128 Go. De belles réductions disponibles sans souscrire à un quelconque forfait de l’opérateur.



Chez Apple, l’iPhone SE est toujours affiché à 489 € pour le 32 Go et 599 € pour le 128 Go. La réduction consentie par SFR va donc de 140 à 150 € en fonction de la capacité choisie. Une véritable affaire !



Rappelons que l’iPhone SE compose l’entrée de gamme d’Apple. Si l’on excepte son design identique à celui des iPhone 5/5s, il embarque une configuration bien plus contemporaine, celle des iPhone 6s et 6s Plus. Certains apprécieront aussi son format 4”, le plus compact des iPhone actuellement commercialisés. Le rendu de son écran est aussi de très bonne facture, tout comme ses performances. Côté photo, on trouve bien mieux aujourd’hui, mais il demeure efficace, sans plus, notamment à cause de son capteur avant, hérité de l’iPhone 6 (1,2 Mpx) et non du 6s (5 Mpx).

