[Promo] Le Oneplus 3T à 354 €

Jusqu’au 31 octobre, il est possible d’acquérir un Oneplus 3T pour seulement 354 € alors que son prix généralement constaté est plutôt situé aux alentours de 400 €. Il s'agit de la version 64 Go disponible en or ou Gunmetal (argent). A noter que pour toute adhésion au Priceclub, il est possible de bénéficier de 5 % de remise supplémentaire, soit 18 € ici, reversés en bons d’achat valables à utiliser ultérieurement.



Smartphone milieu de gamme, le 3T est sorti en 2016. Issu des usines de OnePlus, il hérite de la signature du constructeur chinois, à savoir un rapport qualité-prix hors pair.



À sa sortie, il bataillait avec les smartphones haut de gamme grâce notamment à son processeur Snapdragon 821 et ses 6 Go de mémoire vive.

Une configuration qui en a encore sous le pied aujourd’hui et qui est tout à fait en mesure d’assurer sans ralentissement un usage mêlé de prise de vue, d’Internet et de multimédia. Les amateurs de films et jeux profiteront de son grand écran Amoled de 5,5 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Côté photo, on trouve deux capteurs de 16 mégapixels, l’un situé à l’avant et le second à l’arrière. Tous deux ouvrent à f/2.0.

>>> [Test] Oneplus 3T : le meilleur rapport qualité/prix Android ?

Il est équipé de toute la connectivité nécessaire, à savoir Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2 et NFC. Sa batterie de 3400 mAh dépasse largement la journée d’autonomie. En utilisation classique, nous avons atteint 31 heures lors de notre test.



Au final, malgré son année d’ancienneté il tient encore la dragée haute à de nombreux smartphones actuels. À un prix raisonnable, il demeure une excellente affaire.



Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés.



>>> Tom's Bons Plans est aussi sur Twitter !