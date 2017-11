[Promo] Windows 10 Pro + Office 2016 Pro à 35,50 €

SCDKey propose un pack comprenant Windows 10 Pro ainsi qu’Office 2016 Professionnel Plus. Cette double licence Microsoft est accessible pour un prix très doux : 35,50 € contre 245 € habituellement, selon SCDKey.



Attention, Windows 10 est ici en version OEM (32 et 64 bits), à savoir que sa clé ne pourra être utilisée qu’une seule fois et sera par la suite lié au matériel sur lequel elle aura été installée. Impossible de migrer d’une version Famille à une version Pro. Elle ne fonctionne que pour une nouvelle installation de Windows.



Une fois achetée, il ne vous restera plus qu'à télécharger l'outil de création de médias de Windows 10, lequel est accessible sur cette page du site officiel de Microsoft.



Il en va de même pour Office 2016. Seule une clé est fournie à la fin du processus d’achat. Il faut ensuite télécharger Office à cette adresse, l’installer sur votre ordinateur et indiquer la clé obtenue.



À noter que nous avons acheté des clés pour tester SCDKey et n’avons rencontré aucun problème quant à leur activation. Le site requiert la création d’un compte et d’un moyen de paiement parmi ceux-ci : PayPal, carte bancaire (Visa ou MasterCard), Mint, Neosurf ou Ticket Premium.

