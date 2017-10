Aston Martin dévoile un véhicule sous-marin à couper le souffle

Le constructeur automobile haut de gamme anglais Aston Martin vient d’annoncer sa collaboration avec le fabricant américain de sous-marins et de submersibles, Triton Submarines LLC. Les deux entreprises veulent concevoir un engin à la fois élégant et innovant.

Le premier projet d’Aston Martin Consulting

Le projet baptisé Neptune « est une démonstration claire et engageante de la façon, dont l’expertise d’Aston Martin, dans la conception et la fabrication de voitures de sport peut être étendue à de nouveaux aspects du monde du luxe », selon le directeur général d’Aston Martin Consulting, Bradley Yorke-Biggs, pour présenter son projet sur le site de la marque de voiture de luxe. Les premières images du submersible dévoilent en effet un design « extérieur élégant » et futuriste. Des formes et des concepts utilisés sur les voitures, comme le « design, l’ingénierie et la beauté » de l’Aston Martin Valkyrie seront adaptés au projet Neptune, selon le vice-président exécutif et le chef de la création chez Aston Martin, Marek Reichman.

Les deux entreprises n’ont cependant pas communiqué la date de sortie du prototype de l’engin.