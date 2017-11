Un « Iron Man » anglais établit un nouveau record de vol

Ce nouveau record concerne la vitesse la plus élevée qu’un homme ait jamais atteinte en vol à l'aide d'un costume propulsé par un moteur à réaction et contrôlé par le corps. Cette performance préfigure surtout l’arrivée d’un nouveau mode de déplacement.

La combinaison du futur

Le Livre Guinness des records vient d’enregistrer un nouvel exploit grâce à Richard Browning, fondateur de la société Gravity Industries. L’entreprise cherche de nouvelles technologies de propulsion à taille humaine et vient de franchir un grand pas (ou un grand vol, si vous préférez). Une démonstration de la première invention de Gravity Industries a été effectuée au-dessus de l’étang de Lagoona Park, à Reading, en Angleterre. L’ingénieur et entrepreneur Richard Browning, également surnommé l'« Iron Man du Wortshire », a pu atteindre 51,49 kilomètres par heure sur une distance de près de cent mètres, avant de perdre le contrôle du dispositif et finir dans l’eau, rapporte la BBC, mercredi.

>>> Lire aussi Boeing offre 2 millions de dollars à qui parviendra à concevoir un Jetpack

Doté de « trois paires de réacteurs miniaturisés, situés dans le bas du dos et à l’extrémité de chaque bras », le gadget pèse près de 45 kilos et la conception a pris plusieurs mois. La vidéo de sa performance est visible ci dessous.