[Amazon Prime Day] PS4 Slim 1 To + manette + 2 jeux à 299 €

Jusqu'à mardi minuit, si vous êtes abonnés au service Prime d'Amazon, de nombreux produits vous sont proposés à prix réduits.

Le site espagnol d’Amazon propose actuellement la PS4 Slim dans un pack fort alléchant. Pour 299 €, on a droit à une PS4 Slim 1 To, une seconde manette ainsi qu’à Ratchet & Clank et Crash Bandicoot N-Sane Trilogy.

Cette belle affaire n’est réservée qu’aux membres Prime d’Amazon.es. Les abonnés français n’y ont pas accès malgré leur statut. Néanmoins, tout à chacun peut souscrire à un mois d'abonnement gratuit l’Amazon Prime espagnol et profiter de tous ses avantages sur cette période et donc des soldes du Prime Day.

>>> [Amazon Prime Day] Le PSVR de Sony à 339 €

À noter que ce bundle est compatible avec une utilisation en France. La console peut être paramétrée dans la langue de Molière, tout comme les jeux qui l’accompagnent.



Enfin, dernière précision, des frais de port sont à prendre en compte, même pour les membres Prime étant donné que c’est une livraison à l’étranger.



Ils s’élèvent à 7,98 € ce qui monte la facture à 307 €, toujours le meilleur prix pour un tel pack.

>>> [Prime Day] Les folles promos d'Amazon ont débuté