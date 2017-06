Xbox Live / Playstation Plus : les jeux gratuits de juillet 2017

Comme chaque mois, Microsoft et Sony nous offrent une fournée de jeux totalement gratuits pour leurs consoles respectives. Et comme à l'accoutumée, que l'on possède l'une ou l'autre des deux consoles, on est encore gâté cette fois-ci. Pour rappel, il convient de disposer d'un abonnement au Xbox Live Gold pour profiter de jeux gratuits sur Xbox One et Xbox 360. Et pour la PS4, il faut posséder un compte PlayStation Plus.

Xbox One

Grow Up



Pourquoi c'est top : suite de Grow Home, ce jeu vous propose de contrôler un sympathique petit robot tout rouge. Vous avez la possibilité de grimper et de vous accrocher sur n'importe quelle surface et devez reconstituer votre vaisseau en récupérant des pièces disséminées un peu partout sur la planète. Grâce à votre scanner, vous avez la possibilité d'analyser des plantes, qui vous permettent de vous propulser et d'aller encore plus loin. Un jeu super fun qui mérite de figurer dans votre ludothèque.

Bande-annonce de Grow Up.

Runbow



Pourquoi c'est top : jeu de plateforme très réussi, Runbow vous permet de vous y adonner jusqu'à 9 joueurs en même temps. Vous devez courir contre d'autres adversaires et devez rester toujours à l'écran. Dès que l'un des joueurs disparaît de l'écran, il a perdu. Le gagnant est donc celui qui reste visible dans l'aire de jeu. Un petit conseil : aidez-vous au maximum des éléments du décor pour rester en pole position.

Bande-annonce de Runbow.

Xbox 360

Kane & Lynch 2



Pourquoi c'est top : vous incarnez ici l'un des deux criminels, Kane ou Lynch. Votre mission ? Effectuer des braquages, tout en évitant de vous faire pincer par la police, l'armée et même la pègre. La particularité du jeu est de présenter l'action "caméra à l'épaule", un peu comme dans un film amateur. Si le mode multijoueur vous donne du fil à retordre, n'hésitez pas à vous entraîner à Kane & Lynch 2 via le mode arcade, qui vous sera d'un grand secours.

C'est valable quand : du 01/07 au 15/07

Disponible aussi sur : Xbox One (rétrocompatible)

Bande-annonce de Kane

Lego Pirates of the Caribbean: The Video Game



Pourquoi c'est top : reprenant les quatre premiers films de la saga Pirates des Caraïbes, mais à la sauce « Lego », ce jeu vous propose d'incarner un personnage parmi un choix de 70. Au fil des 20 niveaux, vous aurez pour objectif de résoudre diverses énigmes, mais également vous confronter à de farouches adversaires à l'aide de votre épée, ou même vous lancer dans d'impressionnantes batailles navales.

C'est valable quand : du 16/07 au 31/07

Disponible aussi sur : Xbox One (rétrocompatible)

Bande-annonce de Lego Pirates of the Caribbean: The Video Game.

PlayStation 4

Until Dawn



Pourquoi c'est top : dans ce jeu, 8 adolescents se retrouvent dans un chalet en montage, suite à la mort de deux amies. Vous voilà plongé dans un univers à la limite de l'horreur, et devrez faire face à des situations périlleuses, comme des coupures de courant, des disparitions de certains de vos compagnons d'infortune, etc ! Ambiance sueurs froides garanties !

C'est valable quand : à partir du 04/07

Bande-annonce d'Until Dawn sur PS4.

Game of Thrones : A Telltale Series



Pourquoi c'est top : parce que c'est une adaptation de l'une des meilleures séries de tous les temps ? Pas uniquement. Dans ce jeu, vous prenez les commandes de la famille Forrester : vous devrez guider ses membres face à des guerres de plus en meurtrières. Un titre au potentiel unique, qui devrait ravir les fans de la série, et même ceux qui n'y adhèrent pas du tout.

C'est valable quand : à partir du 04/07

Game of Thrones A Telltale Games Series

Qui es-tu ?



Pourquoi c'est top : disponible uniquement sur PS4, ce jeu est en fait un énorme quiz pour plusieurs participants : vous devrez dessiner des petits croquis parfois osés, prendre des selfies et répondre au final à plus d'un millier de questions. Le jeu nécessite, en plus de la console, un smartphone.

C'est valable quand : à partir du 04/07

Qui es-tu ?

Don't Die Mr Robot



Pourquoi c'est top : disponible à la fois sur PS4 et PS Vita, ce jeu vous propose d'éviter une horde de machines qui veulent vous détruire à tout prix. Vous avez à votre disposition des petits fruits, qui explosent dès que vous les mangez. Un jeu véloce et attachant, qui profite d'un look qui n'est pas sans rappeler les titres des années 80.

C'est valable quand : à partir du 02/07

Disponible aussi sur : PS Vita

Bande-annonce de Don't Die Mr. Robot.

PlayStation 3

Tokyo Jungle



Pourquoi c'est top : Tokyo vient d'être envahie par la jungle et l'humanité semble avoir totalement disparu. Vous devrez survivre dans cet étrange monde où les animaux dominent, en arpentant les rues de la ville, tout en chassant et en vous nourrissant de plantes.

C'est valable quand : à partir du 02/07

Bande-annonce de Tokyo Jungle.

Darkstalkers Resurrection



Pourquoi c'est top : véritable référence dans le monde des jeux de combat, mais connue surtout des plus initiés, Darkstalkers a été porté sur PS3 dans une édition baptisée « Resurrection ». Le jeu est praticable en local ou en ligne, et profite de quelques améliorations graphiques par rapport à la version originale. De quoi retrouver les sensations fortes du jeu d'origine sur une console plus actuelle.

C'est valable quand : à partir du 02/07

Bande-annonce de Darkstalkers Ressurection.

PS Vita

Element4l



Pourquoi c'est top : voilà un jeu franchement rafraîchissant, et qui est probablement l'un des meilleurs de cette sélection. Vous incarnez une petite bulle qui part en quête de trois autres éléments. Le principal atout de ce jeu « pacifique », c'est que vous devez contrôler les courants d'air, afin de déplacer votre précieuse petite bulle. A chaque nouvel élément que vous rencontrerez, vous adoptez son comportement : le feu vous permet de vous propulser, la glace de glisser et la pierre à accélérer quand vous êtes en chute libre.

C'est valable quand : à partir du 02/07