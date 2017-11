PSA s’associe à Huawei pour développer les voitures connectées

Plus tôt cette année, PSA avait lancé un appel d’offres dans le but de développer des véhicules connectés. C’est le fabricant chinois Huawei qui a finalement été retenu. Ce dernier développera une plateforme connectée qui équipera les voitures du constructeur français.



Le groupe PSA a officiellement annoncé que le partenariat avec Huawei était signé. Ce nouveau partenariat a pour objectif de créer les voitures connectées de demain. Huawei développera une plateforme informatique baptisée « CVMP » qui permet aux véhicules d’envoyer et de recevoir des données en toute sécurité.



La nouvelle plateforme permettra d’ouvrir les portes ou le coffre à distance, de contrôler le niveau de la batterie pour les voitures électriques, activer la climatisation ou le chauffage, etc. Les véhicules seront équipés d’une connexion internet via le réseau mobile et les différentes fonctionnalités seront disponibles à distance depuis un smartphone.



PSA proposera sa nouvelle flotte de voitures connectées en 2018 en Chine puis en 2020 en Europe.

