Sony annonce un nouveau casque PlayStation VR

Un an après la sortie du PlayStation VR, Sony s’apprête à lancer une seconde version de son casque de réalité virtuelle, annonce-t-il sur l'édition américaine de son blog.

Connu sous le nom de code CUH-ZVR2, il découle des bons résultats de vente de son prédécesseur. En juin dernier, Sony annonçait ainsi en avoir déjà écoulé plus d’un million d’exemplaires, dominant par la même manière ce marché. De quoi persister dans cette direction, d’autant plus qu’Oculus et HTC ont annoncé des baisses de prix qui risquent de faire de l’ombre à l’actuel PSVR.



Il ne faut cependant pas s’attendre à un remaniement complet du casque. À l’instar des multiples consoles d’une même génération, Sony préfère y aller par petites touches.



Pas de nouveau nom pour ce casque. Il sera vendu comme un PSVR. Seul son code de modèle - CUH-ZVR2 - permettra de le différencier de son prédécesseur.

Cette mise à jour mineure modifie quelque peu le design de l’appareil, permettant "aux câbles du casque stéréo d'être intégrés au casque VR". Toujours dans l’optique d’améliorer le confort d’utilisation, son câble de connexion gagne en finesse.



Enfin, le plus important est sa nouvelle compatibilité avec les contenus HDR. Une étape rendue possible grâce à l’intégration d’un nouveau processeur dans le boîtier associé au casque. Jusqu’alors, pour profiter des propriétés HDR de la PS4, il fallait débrancher le casque et rebrancher directement la console au téléviseur. Désormais, ce jeu de câbles ne sera plus nécessaire. A noter qu'il est impossible d'utiliser le nouveau boîtier de processeur avec l'ancien casque, à causes de la différence de câbles.



Sony n’a pas souhaité donner plus de détails pour le moment et n’a pas indiqué le prix de ce nouveau casque ni sa date de sortie. Gageons qu’il sera disponible pour les fêtes de fin d’année. Il va sans dire qu’il est préférable de repousser un peu l’achat d’un PSVR actuellement.