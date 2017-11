Deux utilisateurs réussissent à publier un tweet long de 35 000 caractères

La semaine dernière, deux utilisateurs allemands ont réussi à enfreindre les règles de Twitter. Ils ont publié un tweet d’une longueur de 35 000 caractères ce qui est beaucoup plus que le maximum toléré.



Tweeter a récemment modifié sa politique et a étendu la longueur des tweets à 240 caractères. Pourtant, certains ne sont toujours pas satisfaits et sont prêts à défier le système de Twitter. C’est notamment le cas de deux Allemands, @Timrasett et @HackneyYT. Les deux utilisateurs ont publié un tweet de 35 000 caractères.



Le tweet commence par le message suivant : « Les amis ! @Timrasett et @HackneyYT peuvent étendre la limite des caractères ! Vous ne nous croyez pas ? Voici la preuve en 35 000 caractères ». Le reste du tweet est une suite de caractères qui semble ne pas avoir de signification précise. D’après un autre utilisateur, le corps du tweet serait en fait un lien URL.



Bien entendu, Twitter ne s’est pas fait attendre pour supprimer la publication et suspendre les comptes des deux Allemands. Les deux utilisateurs ont depuis retrouvé leurs comptes Twitter respectifs.

