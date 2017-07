La publicité arrive bien sur Facebook Messenger

Il y a quelques jours, des rumeurs annonçaient que les utilisateurs de Facebook Messenger allaient bientôt voir apparaître de la publicité. Facebook vient de confirmer l’information en déclarant que la publicité allait débarquer sur son application de messagerie. Jusqu’à présent, Facebook testait la diffusion de publicités dans son application Messenger en Thaïlande et en Australie. L’outil publicitaire va très prochainement se déployer pour l’ensemble des utilisateurs.

Avec ses 1,2 milliard d’utilisateurs actifs par mois, Facebook Messenger propose une plateforme intéressante aux annonceurs. Les publicités devraient apparaître sur la page d’accueil entre les conversations. Facebook refuserait pour l’instant de laisser les publicités s’immiscer au sein des conversations. De plus, pour l’instant il ne serait question que d’images publicitaires et non de vidéos. Facebook n’a pas encore annoncé de date précise sur l’arrivée des publicités sur Facebook Messenger.



