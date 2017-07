La publicité débarque sur Facebook Messenger

Les utilisateurs de Facebook Messenger devraient bientôt voir apparaître des publicités sur leur page d’accueil. Facebook teste cet outil publicitaire depuis janvier dernier en Australie et en Thaïlande et serait sur le point de le lancer mondialement.



Les publicités sur Facebook Messenger apparaîtront depuis la page d’accueil de l’application. En clair, les utilisateurs verront des publicités s’immiscer entre leurs conversations. Ce nouvel espace publicitaire va permettre à Facebook de gagner de nouveaux revenus de la part des annonceurs. Avec 1,2 milliard d’utilisateurs actifs par mois, Facebook Messenger est une plateforme idéale pour vendre de la publicité. Les annonces seront ciblées en fonction des goûts et des intérêts tout comme sur Facebook.



Facebook a annoncé que les publicités débarqueraient sur Facebook Messenger au niveau mondial d’ici la fin de l’année.



>>>>>>> Lire aussi : Facebook Messenger ajoute les filtres et les réactions animées aux appels vidéo