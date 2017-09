The Punisher : la date de diffusion de la série aurait fuité

Si Netflix a publié la semaine dernière une première bande-annonce de The Punisher, le diffuseur s'est bien gardé de révéler la date exacte de diffusion de la série. Mais voilà qu'un magazine américain bien informé annonce une date exacte aux fans du personnage Marvel.



Quand la série Marvel's The Punisher sera-t-elle diffusée sur Netflix ? C'est la question que tout le monde se pose depuis un bon moment, déjà. Dans la bande-annonce diffusée la semaine passée, impossible de trouver le moindre indice concernant la date exacte de programmation de la série. Pour l'instant, on sait juste que Netflix a prévu de la diffuser d'ici la fin de l'année, et rien d'autre. Certaines rumeurs faisaient état d'une diffusion coïncidant avec la Comic Con de New York, mais le délai imparti semble désormais trop limité (la NYCC aura lieu du 5 au 8 octobre).



Néanmoins, le suspens a peut-être assez duré, puisqu'un article d'un magazine américain vient de révéler une éventuelle date de sortie : selon Total Film, Netflix aurait prévu de programmer Marvel's The Punisher pour le 13 octobre prochain. Il resterait donc un peu moins de trois semaines à Netflix pour confirmer cette date de diffusion de la série. Octobre s'annoncerait comme un mois bien chargé pour la plateforme de SVoD, car une autre série, encore plus attendue, est également prévue. La saison 2 de Stranger Things sera en effet diffusée le 27 octobre prochain.



En attendant que Netflix confirme ou infirme cette date de diffusion de The Punisher, les fans pourront toujours se contenter de la bande-annonce tonitruante visible ci-dessous.





The Punisher : la première bande-annonce vient d'arriver.