The Punisher : la série Netflix s'offre une bande-annonce sur fond de Metallica

The Punisher, la nouvelle série Marvel qui devrait être prochainement diffusée sur Netflix, se paie une première bande-annonce. Avec un morceau de Mettalica en guise de bande-son, la série promet d'être la plus violente de l'univers Marvel.



Le Punisher règle ses comptes, et il aime le faire savoir. Le personnage est déjà apparu dans la saison 2 de la série Daredevil, également produite et diffusée par Netflix. Jon Bernthal reprend donc son rôle, et est entouré cette fois de tout nouveaux personnages. On note qu'aucune mention n'est faite aux autres héros Marvel déjà apparus sur le petit écran (Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Daredevil) et que le personnage semble évoluer dans son propre univers avec ses propres problèmes, ce qui pourrait expliquer son absence de la série Defenders récemment diffusée. La bande-annonce révèle que le Punisher, qui se fait passer pour mort, semble avoir maille à partir avec les autorités qui veulent sa peau. Et que ses méthodes sont toujours aussi radicales.



La bande-annonce se conclut sur une date de diffusion... Malheureusement brouillée. On ne connaît donc toujours pas la date de programmation : pour l'instant, on sait juste que Netflix a prévu de la diffuser en 2017, rien d'autre.

