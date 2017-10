The Punisher : Netflix dévoile enfin la date de sortie

Le service de streaming Netflix a enfin dévoilé la date de sortie de The Punisher. La série antihéros de l’univers Marvel sera diffusée le 17 novembre prochain. Netflix a également révélé un nouveau trailer qui explique les origines de Frank Castle.



Netflix avait commencé à teaser la série The Punisher en avril dernier. La série suit le personnage Frank Castle qui est apparu pour la première fois dans la saison 2 de Daredevil. Il est interprété par l’acteur Jon Bernthal, connu notamment pour son rôle de Shane dans la série The Walking Dead.



Netflix en a profité pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de la série, qui permet de mieux comprendre Frank Castle et la façon dont il a développé un réel sentiment de vengeance. L'anti-super-héros qui, contre toutes attentes, n'est pas apparu dans la série Marvel's The Defenders, a apparemment poursuivi sa guérilla à l'encontre de ceux qu'il tient pour responsables de la mort de sa famille. Une vendetta entamée dans la saison 2 de Daredevil, et qui se prolonge donc dans la première saison de The Punisher.



Rendez-vous le 17 novembre pour découvrir (et dévorer ?) l'intégralité de la saison sur Netflix.

