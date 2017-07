[Promo] Qobuz Premium à 0,99 €/mois pendant deux mois

En collaboration avec le site Cultura, Qobuz vous propose de bénéficier de son service Premium pour seulement 0,99 € par mois, pour les deux premiers mois. Après, il vous sera facturé à son prix normal, soit 9,99 € par mois. Le tout étant sans engagement, vous pouvez donc vous arrêter à la fin des deux mois à 0,99 €.

Malgré son appellation "Premium", le service proposé par Qobuz est le plus basique de son offre. Il vous permet d'écouter en streaming - et en illimité - les quelques 40 millions de titres présent au catalogue. Ces derniers sont proposés en MP3, compressés en 320 Kbps.

Le service Qobuz Hi-Fi est un peu plus évolué car il vous permet de profiter de ces titres en qualité CD, via des fichiers Flac codés en 16 bits et en 44,1 KHz.

Et pour bénéficier réellement de la qualité Hi-Res Audio, il faut prendre un abonnements aux service Sublime et Sublime+ (écoute ou/et téléchargement en 24 bits et 192 KHz maximum).