Qualcomm mise sur sa technologie et les casque VR pour la formation médicale

Qualcomm pense que sa plateforme Snapdragon Virtual Reality peut être utilisée dans le domaine de la santé afin, notamment, de savoir réagir en cas d’urgence médicale. Selon Leilani De Leon, de Qualcomm, l’utilisation de la réalité virtuelle dans ce domaine pourrait, après le gaming, être le secteur le plus prometteur du marché. Le casque VR de Qualcomm est équipé d’une plateforme avec un processeur Snapdragon 835 pour le doter des meilleures performances possibles. De plus, ce casque n’a pas besoin d’être connecté à un ordinateur, tout y est intégré afin de laisser son utilisateur encore plus libre de ses mouvements. Les caméras placées à l’avant du casque quant à elles permettent de reproduire virtuellement vos mains et activer des fonctions tactiles sur celles-ci.



La société a ainsi mené des tests dans un cas d’urgence où un individu serait en train d’avoir un AVC. Les symptômes principaux sont une perte de contrôle d’une partie du visage, l’impossibilité de lever un bras ou les deux etc.





Think F.A.S.T. VR improves stroke education and saves lives

Dans ce cas, le casque VR de Qualcomm serait une sorte d’assistant ou de coach médical qui vous entraîne à savoir quoi faire quand vous vous retrouvez dans une telle situation et devez agir vite. Les résultats sont plutôt satisfaisants et la société compte innover encore plus dans ce domaine d’activité. Par exemple, grâce à la 5G qui va se répandre de plus en plus, il serait possible de participer à ces séances d'entraînement à distance mais aussi dispenser ces séances de formation aux premiers secours.



Enfin, dans une optique purement professionnelle, les casques VR pourraient également être utiles pour des séances de formation en chirurgie. Ce serait un plus non négligeable à la théorie. Qualcomm argumente en affirmant qu’il est plus facile d’apprendre à piloter un avion avec des séances sur simulateur qu’uniquement avec des livres. Les équipes de Qualcomm sont bien conscientes que le gaming VR sera toujours leader sur le marché mais que la partie médicale garde une marge de progression très intéressante et ils comptent bien continuer à innover dans ce secteur.