Qualcomm va bientôt proposer un capteur d'empreintes sous l'écran

Un capteur d’empreintes sous l’écran ? C'est largement attendu cette année chez Samsung et Apple. Mais, c’est finalement Qualcomm qui réalisera le premier pas à partir de l’été 2018. En effet, l’entreprise américaine a annoncé le lancement de ses capteurs d’empreintes à l’occasion du MWC Shanghai.

Le composant utilise l’ultrason pour détecter les empreintes digitales. Selon Qualcomm, il offrirait la même rapidité que les capteurs classiques. Il va même plus loin en permettant le suivi de la fréquence cardiaque et du débit sanguin. En outre, il fonctionne sous l’eau alors que les anciens modèles y montrent leur limite. Cette propriété ouvre la voie à plus de facilité dans la conception de smartphones étanches puisque le composant se situe sous l’écran. Qualcomm précise cependant que l’épaisseur du panneau d’affichage devra se chiffrer à moins de 1200μ µm pour que le capteur fonctionne. Une contrainte qui écarte d’ores et déjà les écrans LCD au profit de la technologie OLED.

L’entreprise américaine semble bien partie pour séduire les constructeurs et s’accaparer une part importante du marché. Ce capteur d’empreintes sous l’écran est notamment compatible avec tout type de processeurs. Le calendrier se précise également avec un prototype attendu le mois prochain.

