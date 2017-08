Quatre nouvelles planètes de la taille de la Terre ont été découvertes

Une équipe d’astronomes de diverses nationalités vient de découvrir quatre nouvelles planètes qui orbitent autour de Tau Ceti, une étoile située à 12 années-lumière de la planète bleue. Elles ont à peu près la même taille que la Terre. Et leurs positions par rapport à Tau Ceti laissent penser qu’elles pourraient abriter de l’eau à l’état liquide à la surface. Il est également possible qu’elles tournent autour de Tau Ceti comme la Terre le fait autour du soleil. D’ailleurs, les caractéristiques de l’étoile se rapprochent beaucoup de celles du soleil.

Ces planètes sont donc potentiellement habitables avec une masse plus faible que la Terre. Cependant, des astéroïdes et des comètes, qui constituent une ceinture de débris massif autour de l’étoile, la bombardent constamment. Malgré tout, l’étude de Tau Ceti et de ses planètes présente un grand intérêt scientifique. Elle couronne les recherches sur les techniques d’analyse de données lancée en 2013 par cette équipe d’astronomes. Ils sont arrivés à séparer les signaux émis par les planètes de ceux de l’étoile.

« Nous avons introduit de nouvelles méthodes pour éliminer le bruit dans les données afin de révéler les faibles signaux planétaires », explique Fabo Feng de l'Université de Hertfordshire, au Royaume-Uni. Ces méthodes permettront de mieux étudier les planètes semblables à la terre.

