L'auteur de Game of Thrones va (encore) adapter un roman en série TV

Alors qu’il était censé écrire le sixième tome du Trône de Fer, l’auteur George R. R. Martin va également travailler pour HBO sur une autre adaptation de roman en série TV. Il s’agit de Qui a Peur de la Mort, de l’auteure Nnedi Okorafor.

Décidément, George R. R. Martin ne chôme pas. Malgré l’attente des lecteurs pour le sixième tome du Trône de Fer, les cinq projets de spin-offs de Game of Thrones sur lesquels il collabore, ou les projets d’adaptation en série TV de The Skin Trade et Wild Cards, autres romans de l’auteur, George R. R. Martin travaillerait sur un autre projet d’adaptation de roman en série TV. Pour une fois, il ne s’agirait pas de l’adaptation de l’un de ses propres romans, mais du livre fantastique Qui a Peur de la Mort, écrit par Nnedi Okorafor et publié en France en 2013.

Dans son roman, l’auteure nigéro-américaine raconte comment, dans un Soudan post-apocalyptique, différentes ethnies oppriment les autres. Le livre suit les aventures d’Onyesonwu qui va tout faire pour retrouver son géniteur, qui a violé sa mère, et l’affronter à l’aide de pouvoirs magiques.

Dans un tweet publié ce lundi, Nnedi Okorafor a annoncé qu’une adaptation de son roman en série TV était en développement par la chaîne américaine HBO (Game of Thrones, Westworld, The Leftovers). Elle a également dévoilé que George R. R. Martin serait le producteur exécutif de la série. Il faut dire que l’auteur a une longue expérience des séries TV. Avant même de commencer à écrire Le Trône de Fer, il a collaboré à de multiples occasions pour la télévision. Il a notamment participé aux scénarios de La Cinquième Dimension ou La Belle et la Bête dans les années 80.

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée pour la série TV Qui a Peur de la Mort. Il se peut par ailleurs qu’elle ne soit finalement pas validée par HBO si le développement ne va pas à son terme.

