Radeon RX Vega 64 : et si on testait le GPU en condition extrême ?

Nos collègues et voisins de Tom's Hardware ont testé la nouvelle carte graphique Radeon RX Vega 64 en situation extrême. Ils ont en effet utilisé un système de refroidissement spécial, composé d'un compresseur Alphacool Eiszeit 2000 Chiller et d’un bloc de watercooling EK-FC Radeon Vega d’EKWB. Ils ont donc pu tester le GPU dans ses derniers retranchements afin d'éliminer totalement le facteur température, et vous livrent leurs résultats dans leur grand test du jour.

Test : étude de la RX Vega 64 sous watercooling extrême