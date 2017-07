Radiohead sort un programme pour ZX Spectrum avec son nouvel album

Thom Yorke, le chanteur du groupe Radiohead (crédit : CC BY-SA Yasuko Otani)

Ce mardi, pour fêter les vingt ans de la sortie de son album culte OK Computer, le groupe britannique Radiohead a publié une réédition un peu spéciale. En plus des disques vinyle, le coffret contient un livre d’illustration et, surtout, une cassette ZX Spectrum.

Décidément, Radiohead n’en finit pas d’expérimenter de nouveaux formats. Le groupe, qui a notamment permis à ses fans de fixer le prix de l’un de ses albums, est également connu pour proposer à chaque nouvel album une édition particulièrement enrichie pour ses plus grands fans, avec son livret, la version vinyle de l’album, la version CD et de multiples accessoires. Cette année, le groupe britannique célèbre les 20 ans de la sortie de son album le plus fameux, OK Computer. Il l’a donc ressorti, enrichi de trois nouveaux titres, I Promise, Lift et Man of War, avec une édition collector.

Celle-ci contient une cassette audio pouvant également être lu par le ZX Spectrum. Développé par Sinclair Research, cet ordinateur britannique a été lancé en 1982. Sa production s’est arrêtée dix ans plus tard, en 1992. L’ordinateur était notamment capable de lire les cassettes audio utilisant les bandes magnétiques afin de lire les programmes.

Le logiciel proposé par Radiohead sur son édition spéciale de OK Computer OKNOTOK ne semble cependant pas particulièrement riche par rapport aux capacités de l’ordinateur. La cassette, d’une durée de 78 minutes, permet essentiellement de voir des lignes de code intégrées dans des blocs de couleur avec un message : « Félicitations… vous avez trouvé le message secret Syd vit hmmmm. On devrait sortir davantage ». Aux yeux de nos confrères d’Ars Technica, il pourrait s’agir d’un hommage à Syd Barrett des Pink Floyd, connu pour sa musique expérimentale.

Le coffret OK Computer OKNOTOK de Radiohead peut être acheté directement sur le site Internet du groupe au tarif de 120 euros. En plus du programme, la cassette audio permet également d’écouter des essais, des expérimentations et des enregistrements en studio du groupe de Thom Yorke.