Dwayne Johnson n'est pas content dans la 1re bande-annonce de Rampage

Rampage, l'adaptation cinématographique du célèbre jeu d'arcade des année 80, sortira dans quelques mois. Mais voilà que la première bande-annonce du film vient d'être diffusée par Warner Bros, bande-annonce dans laquelle on voit un Dwayne Johnson vraiment pas content de la transformation de son gorille fétiche en monstre incontrôlable.



Rampage, c'était à l'origine un jeu d'arcade de 1986 dans lequel il fallait détruire des immeubles à l'aide d'un gorille, un gros lézard ou d'un loup-garou géant, tout évitant les forces militaires et en gobant au passage les résidents des immeubles. Mais Rampage, c'est aussi un film avec les acteurs Dwayne Johnson et Naomie Harris, et Brad Peyton (le réalisateur de San Andreas) aux commandes. Des prédateurs ont été génétiquement modifiés et font tout péter sur leur passage. Davis Okoye (campé par Dwayne Johnson) va tenter néanmoins de prendre leur défense et de renverser le processus, car avant d'être transformés par l'Homme, les animaux vivaient tranquillement sans aucune velléité. Davis était même ami avec l'un d'eux, un gorille nommé George.



La toute première bande-annonce du film vient d'arriver et comme vous vous en doutez, les explosions à tout-va sont au rendez-vous. Quand on connaît le « scénario » jeu vidéo, on ne pouvait que s'attendre à un gros film d'actions à la Godzilla, et c'est bien ce que l'on peut découvrir dans le trailer ci-dessous. Ça casse, ça explose, ça détruit toute la ville, ça dézingue à tout va.



Le film sortira le 2 mai 2018. Rejoindra-t-il notre top des pires adaptations cinématographiques issues du jeu vidéo ou parviendra-t-il à s'en sortir avec les honneurs malgré tout ? Réponse dans quelques mois.





