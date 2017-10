Razer : la fiche technique en fuite révèle un smartphone bien musclé

Deux semaines avant la présentation officielle du premiersmartphonede Razer, une fuite vient de dévoiler sa fiche technique. Alors que Razer tease son nouveau smartphone depuis quelques semaines, le site GFXBench a publié toute une liste de ses spécificités.



Ce jeudi 12 octobre 2017, GFXBench a dévoilé la fiche technique sur un smartphone du nom de Razer Phone. A priori, il s’agirait bien du premier smartphone de la marque dont la présentation est prévue dans très peu de temps.



Le Rarzer Phone serait équipé d’un écran QHD de 5,7 pouces avec une résolution 2560 x 1440 pixels. Il embarquerait le processeur Snapdragon 835 et une puce graphique Adreno 540. Le smartphone serait doté de 8 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne. Au niveau de la photo, on note un capteur frontal de 7 Mpx et un capteur photo arrière de 11 Mpx qui permet d’enregistrer des vidéos UHD 4K.



Étant donné ses caractéristiques techniques, le Razer Phone serait capable de supporter des jeux 3D. Cela ne serait pas étonnant puisque Razer a conçu son premier smartphone spécialement pour les gamers. Cette fiche technique reste néanmoins à vérifier. Il faudra pour cela patienter jusqu’au 1er novembre, date à laquelle Razer va officiellement dévoiler son smartphone.

