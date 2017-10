Le Razer Phone se dévoile en photo avant sa présentation officielle

On le sait depuis quelque temps, Razer s’apprête à dévoiler un smartphone aux caractéristiques plutôt alléchantes. Après la fiche technique, c’est au tour d’une photo de l’appareil d’avoir fuité, publiée sur le site slovaque Techbyte.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs smartphones

C’est le 1er novembre prochain que le constructeur Razer, orienté vers les joueurs PC, va dévoiler son tout premier smartphone, baptisé a priori Razer Phone. L’appareil devrait avoir tout d’un modèle haut de gamme, avec un écran QHD de 5,7 pouces, un processeur Snapdragon 835, le plus puissant du marché, 8 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. De quoi concurrencer les fiches techniques de nombreux modèles à plus de 500 euros comme le Samsung Galaxy S8, le Google Pixel 2, le Moto Z2 Force, le HTC U11 ou le Xperia ZX Premium. Après une fiche technique qui a été dévoilée il y a quelques jours, c’est cette fois une photo de l’appareil qui s’est fait la malle ce samedi.



Le site slovaque Techbyte a en effet publié une photo de ce qui serait le Razer Phone. On y voit le smartphone de dos avec le logo Razer qui se détache en blanc sur la coque noire. Outre les rebords et les angles très droits de l’appareil, on distingue également un double capteur photo, situé en haut à droite du smartphone, ainsi qu’un flash. En revanche, Razer ne semble pas avoir choisi de placer de lecteur d’empreintes digitales au dos de son appareil.



Le Razer Phone devrait être présenté le 1er novembre prochain. On ignore encore à quel tarif il sera commercialisé, même si compte tenu des caractéristiques, il faudra probablement s’attendre à un prix supérieur à 500 euros. On ne sait pas non plus s’il sera disponible en France, et à quelle date.