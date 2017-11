Razer Phone : le smartphone des gamers est officiel !

Connu pour ses accessoires de gaming, Razer diversifie son activité avec un premier smartphone. Sobrement baptisé Razer Phone, il est puissant, met l’accent sur des fonctionnalités liées aux jeux vidéo et ne lésine pas sur son tarif : 749 €.

Son design n’est pas des plus flatteurs. On retrouve l’aspect monolithique des Xperia de Sony. Des bords anguleux et aucun affichage borderless à l’horizon.



Au lieu de cela, le grand écran de 5,7 pouces est bordé de deux larges haut-parleurs en façade. Un système audio encombrant, mais qui est estampillé Dolby Atmos et certifié THX, de quoi assurer une prestation sonore de qualité et sans trop de distorsion à volume élevé. Côté sortie son, Razer a opté pour la modernité en n’installant pas de minijack. Il faudra en passer par l’adaptateur USB-C fourni pour s’y raccorder en filaire.

Razer a aussi particulièrement travaillé la dalle IGZO de son smartphone. Plus économe en énergie qu’un autre LCD, elle affiche en 2560 x 1440 pixels et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz (UltraMotion), une caractéristique unique sur un smartphone. Jusqu’alors, cette technologie était réservée aux moniteurs et ne s’était retrouvée que sur l’iPad Pro 10,5”, en mobilité. Une telle fréquence ouvre les portes à un simili G-Sync, soit une solution permettant d’optimiser la fluidité des jeux en faisant travailler de concert l’écran et le processeur graphique.



Ces technologies sont animées par un coeur composé d’un processeur Snapdragon 835 associé à 8 Go de mémoire vive. Le stockage est quant à lui de 64 Go en interne et peut être étendu via une microSD.



Razer n’en oublie pas les autres éléments d’un smartphone et implante dans le sien un double capteur photo arrière. Tous deux sont de 12 mégapixels, l’un ouvrant à f/1,7 et l’autre à f/2,6. Une batterie de 4000 mAh complète la configuration. Elle est censée offrir 12h30 d’autonomie en vidéo ou 7h30 en jeu.



Disponible en précommande, le Razer Phone sera livré à partir du 17 novembre.