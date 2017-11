On sait presque tout du smartphone Razer

Alors que le constructeur Razer va présenter officiellement son tout premier smartphone ce mercredi 1er novembre, certaines infos et photos ont déjà fuité pour nous en donner un avant-goût. On peut ainsi s’attendre à un téléphone au design très classique mais doté de très bonnes performances techniques.



Le design du smartphone est la première chose qui saute aux yeux puisque celui-ci semble venir d’un autre temps avec ses larges bordures en haut en et bas de l'écran.



Là, ce smartphone a des bordures hautes et basses assez épaissent mais un écran d’une taille de 5,72 pouces avec un affichage IGZO à 120 Hz de taux de rafraîchissement, ce qui permet de conclure que le téléphone en lui-même doit être assez massif. D’autre part, le Razer Phone est équipé d’un bon système audio avec deux haut-parleurs frontaux et d'amplificateurs pour diffuser un son certifié Dolby Atmos.



Concernant le système, ce smartphone intègre un espace de stockage de 64 Go et 8 Go de RAM ainsi qu’une batterie de 4000 mAh afin de garantir une bonne autonomie. Ce n’est pas confirmé par les rumeurs mais le Razer Phone devrait posséder un processeur Snapdragon 835 et une version Android 7.1.1 Nougat comme la plupart des téléphones haut de gamme de cette année.



Enfin, pour la partie photo et vidéo, le smartphone de Razer a un objectif arrière à double capteur de 12 mégapixels et 13 mégapixels et un objectif frontal pour les selfies de 7 mégapixels.