Ready Player One : le prochain Spielberg se dévoile dans une bande-annonce épique

Ready Player One, le prochain film de Steven Spielberg, ne sortira pas avant 2018. Mais une première bande-annonce, qui vient tout juste d'être dévoilée à la Comic Con de San Diego, permet de découvrir une partie de l'intrigue du film, et d'apprécier au passage ses innombrables effets spéciaux.

L'étonnante particularité du film, c'est qu'en plus de nous transporter dans un monde d'images de synthèse, il nous permet de retrouver plusieurs icônes du septième art. Entendez par là que des personnages comme le Géant de Fer, Freddy Krueger ou des personnages de World of Warcraftse se sont donné rendez-vous dans le film. Et même la voiture de Retour vers le Futur répond à l'appel !



Ready Player One raconter les mésaventures d'un adolescent, adepte de jeux vidéo, qui se lance dans une incroyable quête se déroulant dans le monde virtuel d'OASIS. Cet univers est pour lui l'unique moyen d'échapper au monde sur le déclin qui l'entoure.



Le film est attendu pour le 28 mars 2018.