Le réalisateur de Star Wars IX s'est fait virer

Attendu pour 2019, Star Wars Episode IX vient de connaître un rebondissement inattendu : son réalisateur, Colin Trevorrow, vient de se faire écarter du projet.



C'est la seconde fois en moins de trois mois qu'un film Star Wars perd son réalisateur. En juin dernier, Ron Howard remplaçait au pied levé le duo Phil Lord et Chris Miller dans le film centré sur la jeunesse de Han Solo. Cette fois, c'est le réalisateur de Stars Wars Episode IX qui vient d'être écarté du film. « Colin a été un collaborateur génial tout au long du développement du processus, mais nous sommes arrivés à la conclusion que notre vision du projet est différente », a déclaré un porte-parole de Lucasfilm sur le site officiel de Star Wars.



Colin Trevorrow est surtout connu pour avoir réalisé Jurassic World en 2015. Si le film a cartonné au box-office en rapportant plus de 1,6 milliard de dollars au niveau mondial (source : Box Office Mojo), le réalisateur a récemment fait les frais d'un petit échec avec The Book Of Henry, qui n'est d'ailleurs pas sorti en France. De quoi probablement refroidir les attentes de Lucasfilm et de licencier le réalisateur. Car le film est certainement le plus attendu de la nouvelle trilogie, puisqu'il devrait nous apporter toutes les réponses sur l'avenir des Jedi et du Premier Ordre. Et devrait en toute logique laisser la porte ouverte à une nouvelle trilogie.



Le nom du nouveau réalisateur reste pour l'instant inconnu, mais il ne fait aucun doute que Lucasfilm lui trouvera rapidement un remplaçant. Le tournage du film est prévu pour 2018.

>> Star Wars : en bref, les épisodes I à VI