Monter sa Recalbox, ou comment faire mieux que la SNES Mini

Avec la récente sortie de la SNES Classic Mini, le rétrogaming est plus tendance que jamais. Mais sachez qu’il est possible de se passer des machines préfabriquées pour jouer aux jeux de votre enfance. Quelques composants et une (tout petit) peu de patience peuvent vous offrir un large panel de consoles et de jeux émulés sur une seule et même machine… que vous aurez assemblé vous-mêmes.



>>> [Tutoriel] Comment fabriquer sa SNES Classic en mieux et moins cher