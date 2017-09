Avril Lavigne est la personnalité la plus « dangereuse » du Web

McAfee, l'éditeur spécialisé dans la sécurité, vient de publier son top 10 des personnalités les plus « nocives » du Web. Ce classement, qui répertorie toutes les recherches liées à une célébrité derrière lesquelles se cache une attaque Web, place la chanteuse en Avril Lavigne en pole position. Mais Céline Dion, Bruno Mars et Justin Bieber ne sont pas loin derrière.



Le classement établi par McAfee vise à établir une liste des recherches concernant des célébrités, recherches qui mènent en fait à des sites infectés. Il ressort de cette étude que c'est Avril Lavigne, l'interprète de Complicated ou de Girlfriend, qui arrive en première place. Première raison de ce phénomène : une fausse rumeur prétend que la chanteuse est en réalité décédée, et que c'est une actrice qui la remplace. Lorsqu'un internaute recherche des infos à ce sujet, il débarque souvent sur un site Web qui fourmillent de malwares. L'autre raison est que la chanteuse travaille sur un nouvel album, annoncé pour la fin de l'année. Les fans tentant de mettre la main en avant-première sur cet album via le Web sont légion. Une aubaine pour les hackers et les auteurs de sites vérolés. « Avril Lavigne free MP3 » est donc une requête menant à de potentiels logiciels malveillants. Selon McAfee, dans 22% des cas, l'internaute aboutirait sur un site infecté (ce pourcentage monte à 40% quand on effectue une recherche "free mp3" simple).



Avril Lavigne n'est évidemment pas la seule concernée par ce problème. Bruno Mars arrive en deuxième position, quand Carly Rae Jespon se hisse à la troisième. McAfee rappelle qu'il convient de rester très prudent quand on effectue une recherche sur le Web, notamment lorsqu'il s'agit de musique MP3 gratuite (ne pas céder aux chants des sirènes !) ou d'écouter un album pas encore sorti. Et bien évidemment, de notre côté, nous ne saurons que trop vous conseiller d'installer une suite de sécurité complète, qu'elle soit payante ou gratuite, laquelle protégera votre navigateur et toute tentative d'intrusion de la part d'un site Web.